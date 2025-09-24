Το «δάνειο αποζημείωσης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 130 δισ. ευρώ, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες, με το τελικό ύψος να καθοριστεί μετά την αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Η ιδέα ενός δανείου αποζημίωσης προς το Κίεβο, βασισμένου σε μετρητά από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Δύση μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022, παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το Reuters.

Το δάνειο, το οποίο στοχεύει να βοηθήσει το Κίεβο να χρηματοδοτήσει την πολεμική του προσπάθεια, θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Τον κίνδυνο θα επωμιστούν συλλογικά τα ευρωπαϊκά κράτη και πιθανώς και κάποιες άλλες χώρες της G7, ανέφερε η ίδια.

Από τα περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται στην Ευρώπη, τα περισσότερα βρίσκονται στον βελγικό κεντρικό θεματοφύλακα τίτλων Euroclear. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 175 δισ. ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Euroclear έχουν πλέον λήξει και μετατραπεί σε μετρητά, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το νέο δάνειο.

Ωστόσο, πριν η ΕΕ προχωρήσει με το δάνειο αποζημίωσης, θα ήθελε να εξοφλήσει το δάνειο των 45 δισ. ευρώ (50 δισ. δολαρίων) που συμφωνήθηκε πέρυσι από την G7.

Αυτό θα άφηνε διαθέσιμα περίπου 130 δισ. ευρώ από το χρηματικό υπόλοιπο για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς δήμευση

Ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή θα αποφασίσει για το μέγεθος του δανείου μόνο αφού λάβει την αξιολόγηση του ΔΝΤ για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες, έχουν αναφέρει ανώτεροι αξιωματούχοι των υπουργείων Οικονομικών της ΕΕ. Η Επιτροπή επεξεργάζεται έναν μηχανισμό που θα της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς να τα δημεύσει — κάτι που αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο μηχανισμός του δανείου αποζημίωσης είναι πιθανό να περιλαμβάνει μια Ειδική Χρηματοδοτική Οντότητα (Special Purpose Vehicle), στην οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα ρωσικά μετρητά που είναι δεσμευμένα στο Euroclear, με αντάλλαγμα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που θα εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εγγυήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ και πιθανώς και της G7.