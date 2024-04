Ισραήλ: Θα συμμετάσχει στις συνομιλίες του Καΐρου για εκεχειρία

Iσραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στο Κάιρο την Κυριακή για να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την επίτευξη μιας εκεχειρίας στη Γάζα αλλα και μιας συμφωνίας για τους ομήρους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Κυριακή.

Τη δήλωση αυτή δημοσίευσε και το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Times of Israel, αναφέροντας ότι πρόκειται για την πρώτη «επίσημη επιβεβαίωση» ότι το Ισραήλ θα στείλει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν έπειτα από πρωτοβουλία του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, αυτή την εβδομάδα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

