Μέση Ανατολή: Ο Ισραηλινός στρατός απέσυρε χερσαίες δυνάμεις από τη νότια Γάζα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός απέσυρε μετά από τέσσερις μήνες μαχών στην περιοχή Χαν Γιουνίς, όλα τα χερσαία στρατεύματα από τη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπως έγινε σήμερα γνωστό από εκπρόσωπο τύπου των IDF.

Στην περιοχή έχει παραμείνει μόνο μία ταξιαρχία, επιφορτισμένη με την ασφάλεια του «διαδρόμου Netrazrim» που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Το Ισραήλ σχεδίαζε το τελευταίο διάστημα χερσαία εισβολή στη νότια πόλη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει περίπου 2,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, ισχυριζόμενο ότι η πόλη είναι από τα ελάχιστα προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει στην επέμβαση, η κυβέρνηση Νετανιάχου έδειχνε μέχρι χθες ανυποχώρητη.

Ο στρατός δεν έχει υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Δεν είναι σαφές εάν η απόσυρση θα καθυστερήσει την επαπειλούμενη εδώ και καιρό εισβολή στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, για την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως είναι αναγκαία προκειμένου να εξαλειφθεί η Χαμάς.



Ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εισέρχεται σήμερα στον έβδομο μήνα, έχοντας αφήσει το μεγαλύτερο μέρος του Παλαιστινιακού θύλακα ισοπεδωμένο, δεκάδες χιλιάδες αμάχους νεκρούς και τον πληθυσμό στα πρόθυρα του λιμού.

Η απόσυρση λαμβάνει χώρα την ώρα που η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν νέο γύρο συνομιλιών, που στοχεύει στην επίτευξη μιας εκεχειρίας και τη σύναψη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Μια ισραηλινή ταξιαρχία αποτελείται από κάποιες χιλιάδες στρατιώτες.

