CNN: Γιατί επελέγη η μορφή «3+3» στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η αλλαγή στη σύνθεση της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ, οι κατ’ ιδίαν επαφές του με τον Ρώσο ηγέτη γίνονταν υπό αυστηρό απόρρητο. Με μοναδική παρουσία στην αίθουσα ενός μεταφραστή, συχνά δεν ήταν σαφές ποια θέματα συζητούνταν.

Οι συνεργάτες τους δυσκολεύονταν να διαπιστώσουν αν υπήρξε κάποια συμφωνία, ενώ σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, μετά από συνάντηση στη Γερμανία, ο Τραμπ ζήτησε από τον διερμηνέα του να καταστρέψει τις σημειώσεις του.

Η σημερινή μορφή «3+3» προβλέπει τη συμμετοχή δύο ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων: του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ. Κατά το CNN, η παρουσία τους θα μπορούσε να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια για το περιεχόμενο της συζήτησης, ιδίως σε περίπτωση που η ρωσική πλευρά παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της νέας διάταξης, σύμφωνα με το δίκτυο, είναι ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους θα μπορεί να κρατά λεπτομερείς σημειώσεις - στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την ακριβή και άμεση καταγραφή των συνομιλιών σε συναντήσεις κορυφής υψηλού επιπέδου.