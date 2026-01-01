Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο μία από τις κατοικίες που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόσφατη επίθεση με drone στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το CNN, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση που έκανε η Υπηρεσία την Τετάρτη, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπάθησε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν τη Δευτέρα, και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν του το είχε αναφέρει στο τηλέφωνο. Εκείνη τη στιγμή, είπε ότι ήταν προβληματισμένος από την αναφερόμενη ενέργεια, φαινόμενος να πιστεύει τον Ρώσο ηγέτη, ακόμη και όταν η Ουκρανία αρνήθηκε σθεναρά ότι βρισκόταν πίσω από οποιαδήποτε τέτοια επίθεση.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολύ θυμωμένο» όταν άκουσε τον ισχυρισμό.

Παραδέχτηκε πάντως ότι ήταν «πιθανό» ο ισχυρισμός να ήταν ψευδής και ότι μια τέτοια επίθεση δεν είχε συμβεί, και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά ο Πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ ενημέρωσε αργότερα τον Τραμπ ότι η CIA δεν πίστευε ότι ήταν αλήθεια.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί μια πιο σκεπτικιστική στάση απέναντι στην ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα link από ένα άρθρο της New York Post στο Truth Social με τον τίτλο «Η αλαζονική “επίθεση” του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη».

Η συντακτική ομάδα της Post σημείωσε ότι ήταν «ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πούτιν, ο οποίος έχει διεξάγει έναν βίαιο πόλεμο για σχεδόν τέσσερα χρόνια, πιστεύει ότι οποιαδήποτε βία στην περιοχή του αξίζει ιδιαίτερη οργή» και υποστήριξε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Πούτιν είναι περισσότερο από δικαιολογημένη».

«Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: η επίθεση με drone πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ. Ο (Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο (εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι) Πεσκόφ είπε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να προσκομίσουν αποδείξεις και προέτρεψε τον Τύπο να «πιστέψει το Κρεμλίνο. Όχι, δεν θα το κάνουμε».