Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε να προωθήσει νομοθεσία που θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων να σαρώνουν ιδιωτικά μηνύματα για περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM), όμως η πρόταση «πάγωσε» μετά από έντονες αντιδράσεις.

Ομάδες προστασίας της ιδιωτικότητας, εταιρείες τεχνολογίας όπως Signal, WhatsApp και X (πρώην Twitter), καθώς και πολίτες μέσω μαζικής εκστρατείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντιτάχθηκαν σθεναρά στο σχέδιο, προειδοποιώντας ότι θα καταργούσε την κρυπτογράφηση και θα άνοιγε τον δρόμο στη μαζική παρακολούθηση.

Η πρόταση, που κατατέθηκε το 2022, στόχευε να δώσει στις αρχές τη δυνατότητα να «εντοπίζουν, αναφέρουν και αφαιρούν» υλικό παιδικής κακοποίησης από τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να παρακαμφθεί η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, δηλαδή η βασική τεχνολογία που προστατεύει τα μηνύματα χρηστών.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την πρόσβαση όχι μόνο σε ύποπτο περιεχόμενο, αλλά και σε δισεκατομμύρια ιδιωτικές συνομιλίες.

Η Δανία, που ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο, επανέφερε πρόταση για υποχρεωτική σάρωση μηνυμάτων μέσω «εντολών ανίχνευσης» που θα εκδίδονταν από δικαστή ή ανεξάρτητη αρχή. Η πρόταση θα κάλυπτε ακόμη και εφαρμογές με πλήρη κρυπτογράφηση, μέσω της τεχνολογίας client-side scanning, η οποία υποτίθεται ότι σαρώνει περιεχόμενο πριν αποσταλεί. Οι υπέρμαχοι της ιδιωτικότητας προειδοποιούν ότι και αυτή η μέθοδος παραβιάζει το απόρρητο.

Η συζήτηση έχει διχάσει την Ευρώπη. Υπέρ της πρότασης τάσσονται χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαία για την προστασία των παιδιών. Αντίθετα, η Γερμανία και η Πολωνία προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα δημιουργούσε ένα κράτος παρακολούθησης και θα υπονόμευε θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο εσωτερικό των κυβερνήσεων, τα υπουργεία Εσωτερικών πιέζουν για αυστηρότερα μέτρα, ενώ τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής εστιάζουν στην προστασία της ιδιωτικότητας και της κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, η Europol και η Κομισιόν υποστηρίζουν την ανάγκη για νέες αρμοδιότητες στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η αντιπαράθεση γύρω από το CSAM θυμίζει τους «πολέμους της κρυπτογράφησης» του παρελθόντος, αναδεικνύοντας ξανά τη σύγκρουση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.