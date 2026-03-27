CENTCOM: Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου

Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι ελαφρά, από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός προσθέτοντας ότι 13 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

«Από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury, 303 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραυματισμών ήταν ελαφροί και 273 στρατιώτες έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Από αυτούς, δέκα παραμένουν σοβαρά τραυματίες, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.