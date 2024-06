Centcom: Διαψεύδει εμπλοκή της στην απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων

Η έκρηξη χαράς στο ισραήλ για την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς συνοδεύτηκε από ογκώδη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ με σύνθημα «ο τρόμος πρέπει να σταματήσει», καθώς αγνοείται η τύχη 116 ομήρων εκ των οποίων οι 41, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί. Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ απαιτώντας τον τερματισμό του οκτώ μηνών πολέμου.

🚨Tel Aviv tonight: thousands a calling for a deal and for the resignation the government. pic.twitter.com/ZJHWdlP24y — Etan Nechin (@Etanetan23) June 8, 2024

Την ίδια μέρα, η βοήθεια άρχισε να ρέει στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας μέσω της ανακατασκευασμένης, προσωρινής προβλήτας, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM η οποία παράλληλα διευκρίνισε ότι η προβλήτα δεν χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή απελευθέρωση τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Μια ζώνη νότια της εγκατάστασης αυτής χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι ψευδής», τόνισε η αμερικανική διοίκηση καθώς αναρτήσεις στο διαδίκτυο μιλούν για το αντίθετο.

🚨BREAKING: THE U.S “HUMANITARIAN” PORT WAS USED TO MURDER MORE THAN 200 PALESTINIANS AND INJURE MORE THAN 400.



The footage released by the “IDF” shows the interior of the Helicopter and Noa Argamani—Video1 which is the same one that was spotted in the video of the port shared… pic.twitter.com/KUmEw6pcuK — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 8, 2024

Χθες, γύρω στις 10.30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «ξεκίνησε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Παραδόθηκαν συνολικά 492 τόνοι απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η 26χρονη Noa Argamani, ο 22χρονος Almog Meir Jan, ο 27χρονος Andrey Kozlov και ο 41χρονος Shlomi Ziv διασώθηκαν σε αποστολή κατά την οποία έγιναν σκληρές μάχες και σκοτώθηκε αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων.