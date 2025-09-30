CBS News: Την Τετάρτη η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις φαίνεται να κινούνται προς την αποδοχή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και αναμένεται να παρουσιάσουν την απάντησή τους στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη, δήλωσε στο CBS News, την Τρίτη, πηγή προσκείμενη στη διαδικασία.

Το σχέδιο, που παρουσίασαν ο κ. Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, αποτελεί πρόταση 20 σημείων, η οποία, εφόσον συμφωνηθεί, προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Ο Νετανιάχου φάνηκε να αποδέχεται δημόσια τη συμφωνία στο πλευρό του κ. Τραμπ τη Δευτέρα.

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» προβλέπεται να συμμετάσχει και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρεί τον έλεγχο ασφαλείας γύρω από την περίμετρο της Γάζας.

Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο CBS News ότι Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρέδωσαν στους εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοικεί τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εξέδωσε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων WAFA δήλωση στήριξης στο σχέδιο.

Η πρόταση του κ. Τραμπ δεν προβλέπει άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, ωστόσο αναφέρει ότι η Αρχή θα μπορούσε στο μέλλον να «ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας», υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει σειρά μεταρρυθμίσεων.

Ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ανάμεσά τους κράτη-κλειδιά της Μέσης Ανατολής, έσπευσαν να εκφράσουν υποστήριξη στο σχέδιο. Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα» και εκφράζουν «εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

Νωρίτερα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Δευτέρα παρουσιάστηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση καθώς συνάδει με τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

«Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση», δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ να αναλάβει οποιαδήποτε δράση θεωρεί απαραίτητη.

Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο.

Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισαν την πρόταση Τραμπ υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Στο μεταξύ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, την οποία ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Επίσης, το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης.