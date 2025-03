Βροχοπτώσεις για τρίτη εβδομάδα στην Ισπανία - Εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους (vid)

Στους δύο ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι και στους εκατοντάδες εκείνοι που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ποταμοί υπερχείλισαν ή η στάθμη τους έχει αυξηθεί επικίνδυνα τη στιγμή που η Ισπανία πλήττεται –κατά τρίτη συναπτή εβδομάδα– από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τέσσερις μήνες αφότου οι καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Βαλένθια προκάλεσαν τη φονικότερη φυσική καταστροφή στη χώρα εδώ και δεκαετίες, οι Ισπανοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Πολλοί κατηγόρησαν αξιωματούχους της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης ότι άργησαν πάρα πολύ να στείλουν ειδοποίηση ή να σημάνουν συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

🌊 #EMSR794 – Flood in Spain 🇪🇸



Heavy rain since March 8 has led to reservoir overflows in the Madrid, Toledo, and Guadalajara provinces.



Delineations from our #MappingTeam show 137.1 ha of flooded area in Guadalajara.



🔗 More info: https://t.co/vkPnN7G759 pic.twitter.com/kxfBrT5ovp