Βρετανός ομολόγησε την ενοχή του για σχεδιασμό βομβιστικής επίθεσης

Ένας Βρετανός άνδρας δήλωσε ένοχος την Παρασκευή για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, τη συλλογή όπλων και εξαρτημάτων για έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τη διεξαγωγή αναγνωριστικών ενεργειών σε στρατιωτική βάση κοντά στο Κάστρο του βασιλιά Καρόλου στο Γουίνδσορ και τον εμπρησμό σε εκκλησία.

Ο Ίλιας Άκταρ, 20 ετών, εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου και δήλωσε ένοχος σε τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για συμμετοχή σε προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Η κατηγορία ανέφερε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε εγχειρίδιο της Αλ Κάιντα, είχε αγοράσει μαχαίρια και ξυράφια και είχε πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με όπλα, δηλητήρια και τρόπους κατασκευής αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Επισκέφθηκε τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και οι στρατώνες Victoria στο Γουίνδσορ, βάση του πεζικού συντάγματος Coldstream Guards, το οποίο έχει μεταξύ άλλων καθήκοντα τελετουργικής φύλαξης των βασιλικών ανακτόρων.

Ο Άκταρ δήλωσε επίσης ένοχος σε μία κατηγορία εμπρησμού σε εκκλησία στο Σλάου, κωμόπολη κοντά στο Γουίνδσορ.

Οι άλλες κατηγορίες στις οποίες ομολόγησε ενοχή περιλαμβάνουν κατοχή υλικού που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε άτομο που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και μία κατηγορία για πρόκληση ψευδούς συναγερμού με βόμβα.

Δήλωσε μη ένοχος σε τέσσερις άλλες κατηγορίες εμπρησμού που σχετίζονται με φωτιές σε παγοδρόμιο και κέντρο αναψυχής στο Σλάου τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Αντιμετωπίζει προσωρινό ορισμό δίκης στο Woolwich Crown Court τον Οκτώβριο του επόμενου έτους και παραμένει υπό κράτηση.