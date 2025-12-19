Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα σε πτήση από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Γκάτγουικ της Βρετανίας, όταν οικογένεια φέρεται να μετέφερε νεκρή 89χρονη εντός του αεροσκάφους, όπως καταγγέλλουν οι επιβάτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 89χρονη επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος με τη βοήθεια πέντε συγγενών της, οι οποίοι, σύμφωνα με μάρτυρες, είπαν στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι είχε αποκοιμηθεί.

Λίγο πριν από την απογείωση, ωστόσο, το πλήρωμα καμπίνας ειδοποιήθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο επέστρεψε πριν απογειωθεί και η πτήση καθυστέρησε κατά 12 ώρες.

Συνεπιβάτες περιέγραψαν ότι το σώμα μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι τις θέσεις της ομάδας στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στο κάθισμά της, με τη βοήθεια πέντε μελών της οικογένειάς της.

Υποστήριξαν ότι στην οικογένεια επετράπη να επιβιβαστεί μόνο αφού είπαν σε υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας - ο οποίος είχε εκφράσει αμφιβολίες για την εμφανή κακή κατάσταση της γυναίκας - ότι ήταν «απλώς κουρασμένη».

Ένας επιβάτης μάλιστα ισχυρίστηκε ότι άκουσε ένα από τα μέλη της ομάδας να λέει στον υπάλληλο: «Δεν πειράζει, είμαστε γιατροί».

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος άρχισε να τροχοδρομεί προς το άκρο του διαδρόμου απογείωσης, αλλά σταμάτησε αιφνιδίως λίγες στιγμές πριν από την απογείωση, όταν το υποψιασμένο πλήρωμα καμπίνας συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η easyJet επέμεινε σήμερα ότι οι ανήσυχοι επιβάτες κάνουν λάθος, λέγοντας ότι η γυναίκα διέθετε πιστοποιητικό ικανότητας για πτήση (fit to fly) και ότι ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος.