Βρετανικές Υπηρεσίες: Ξέμεινε από ιρανικά drones η Ρωσία

«Η Ρωσία πιθανότατα έχει σχεδόν εξαντλήσει το τρέχον απόθεμά της (σ.σ. Σε drones), αλλά πιθανότατα θα αναζητήσει ανεφοδιασμό» αναφέρει χαρακτηριστικά η σημερινή έκθεση των βρετανικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, από τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία πιθανότατα έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες drones ιρανικής κατασκευής εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τα εναντίον τακτικών στρατιωτικών στόχων αλλά και κατά του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Ρωσία πιθανότατα σχεδίασε την εκστρατεία UAV για να αναπληρώσει τη σοβαρή έλλειψη πυραύλων κρουζ, αλλά η προσέγγιση είχε περιορισμένη επιτυχία. Τα περισσότερα drones που εκτοξεύτηκαν έχουν εξουδετερωθεί», τονίζεται στην έκθεση.

Με την πιθανή εξάντληση των αποθεμάτων σε drones, οι Ρώσοι πιθανόν να χρειαστούν κι άλλες προμήθειες, καθώς δεν είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστούν γρήγορα πύραυλοι Κρουζ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Eog9qjtRCF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0uv6zeo9jU