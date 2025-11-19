Βρετανία: Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση στην Ουκρανία

Τον στόχο της προσπάθειας που καταβάλλει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμμερίζεται η βρετανική κυβέρνηση, και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία, μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία - Παραχώρηση εδαφών και συρρίκνωση του στρατού από το Κίεβο

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα πρέπει να αποδεχθεί τα βασικά σημεία ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο φέρεται να αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, περιορισμό οπλικών συστημάτων και σημαντική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, καθώς στην ανατολική Ουκρανία αντιμετωπίζει τον ρωσικό στρατό που αποκομίζει εδαφικά κέρδη και με τον Ζελένσκι να αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο εξελίσσεται με την αποπομπή σήμερα των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης από το κοινοβούλιο.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έλαβε «σήματα» για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου τα οποία η Ουάσιγκτον συζήτησε με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, δήλωσε η πηγή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε σήμερα συνομιλίες στην Τουρκία, με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί αύριο με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν πηγές από τους Financial Times, η πρόταση προβλέπει τη μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού, την παράδοση ορισμένων όπλων και την παράδοση του Ντονμπάς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι απογοητευμένος από τις προτάσεις του σχεδίου.

Μάλιστα, της σύνταξης του σχεδίου εμφανίζεται να ηγείται ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ ενώ έχει προωθηθεί και στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σημειώνεται ότι, οι ενδείξεις της ανανεωμένης προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι, απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου.

Άλλωστε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.