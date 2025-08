Βρετανία: Συγκρούσεις κατά την διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο (vids)

Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά την διάρκεια αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Διαδηλωτές που ζητούσαν μαζικές απελάσεις μεταναστών, αλλά και μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ στο πλαίσιο πορείας που οργανώθηκε από την ακροδεξιά παράταξη "Britain First (Πρώτα η Βρετανία).

Οι δύο ομάδες συγκρούσθηκαν στην αρχή της πορείας, πριν τις χωρίσει η αστυνομία.

Clashes in Manchester as masked-up counter-protesters try to block Britain First from marching — Aug 2, 2025



Britain First hold 'March for Remigration' in Manchester as hundreds wave Union Jack flags at protests. Hundreds of protesters walking down the streets of the of… pic.twitter.com/LZaCN3Zo9R