Βρετανία: Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, σε ηλικία 92 ετών

Η δούκισσα του Κεντ της Βρετανίας, σύζυγος του ξαδέλφου της πρώην μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, βασίλισσας Ελισάβετ και γνωστή για τη μακροχρόνια σχέση της με το τουρνουά τένις του Wimbledon, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή.

Γεννημένη ως Κάθριν Γουόρσλεϊ, εντάχθηκε στην βασιλική οικογένεια όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ, το 1961, αφού τον είχε γνωρίσει πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν αυτός υπηρετούσε σε στρατώνα στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της».

Η δούκισσα έγινε επίσης πρωτοσέλιδο όταν προσηλυτίστηκε στον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994, γινόμενη η πρώτη βρετανίδα της βασιλικής οικογένειας που το έκανε αυτό μετά τον βασιλιά Κάρολο Β', ο οποίος προσηλυτίστηκε στην πίστη αυτή στο νεκροκρέβατό του το 1685.

Με αυτή της την πράξη, παραβίασε έναν νόμο των αρχών του 18ου αιώνα που απαγόρευε στα μέλη της μοναρχίας να γίνουν καθολικοί.