Βρετανία: Ο χαιρετισμός του βασιλικού ζεύγους από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μετά τη στέψη (vid)

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της συζύγου του Καμίλα.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έστεψε τον βασιλιά Κάρολο, τοποθετώντας το ηλικίας 360 ετών Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του μονάρχη καθώς εκείνος καθόταν σε έναν θρόνο του 14ου αιώνα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward's Crown on The King's anointed head. The clergy, congregation and choir all cry 'God Save The King'.