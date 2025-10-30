Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τους τίτλους του Άντριου λόγω του Έπσταϊν

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας αποφάσισε να αφαιρέσει τους τίτλους και τις τιμές του από τον μικρότερο αδελφό του Άντριου και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το σπίτι του, ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ Παλάς την Πέμπτη, λόγω των δεσμών του με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου, 65 ετών, μικρότερος αδελφός του Κάρολου και δεύτερος γιος της Ελισάβετ, δέχεται αυξανόμενη πίεση για τη συμπεριφορά του και τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και νωρίτερα αυτό το μήνα αναγκάστηκε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ.

Ο Κάρολος έχει πλέον κλιμακώσει τις ενέργειές του εναντίον του Άντριου, αφαιρώντας του τους τίτλους του και αφήνοντάς τον να είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ.

Η δήλωση του Μπάκιγχαμ Παλάς ανέφερε ότι έχει επίσης επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στον Άντριου να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλης του Royal Lodge στο Windsor Estate, δυτικά του Λονδίνου, και ότι θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία στην ανατολική Αγγλία.

«Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του», ανέφερε το παλάτι. «Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Πηγή του παλατιού ανέφερε ότι, ενώ ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, είναι σαφές ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις κρίσης. Πρόσθεσαν ότι η απόφαση ελήφθη από τον Κάρολο, αλλά ότι ο μονάρχης είχε την υποστήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι βρετανικές εφημερίδες έστρεψαν την προσοχή τους στα οικονομικά του Άντριου, μετά την αναφορά της Times ότι δεν είχε πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη 30 δωματίων του για δύο δεκαετίες, αλλά είχε χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες (10,07 εκατομμύρια δολάρια) για ανακαινίσεις όταν μετακόμισε.

Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση, μια βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή αμφισβήτησε την Τετάρτη αν ο Άντριου θα πρέπει να συνεχίσει να ζει στο σπίτι.