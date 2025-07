Βρετανία: Νέες ακυρώσεις πτήσεων στο Χίθροου μετά το τεχνικό πρόβλημα σε πολλά αεροδρόμια της χώρας

Τουλάχιστον 16 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ακυρώθηκαν σήμερα, μία ημέρα αφού προβλήματα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση σε πολλά αεροδρόμια της χώρας.

Στον ιστότοπο του Χίθροου – του μεγαλύτερου και πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης – αναφέρεται ότι τουλάχιστον 16 πτήσεις, μεταξύ των οποίων αυτές με προορισμό τις Βρυξέλλες και το Τορόντο και αυτές που αναμένονταν από τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο, ακυρώθηκαν σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι, προβλήματα προκλήθηκαν χθες Τετάρτη για μικρό χρονικό διάστημα στην εναέρια κυκλοφορία της Βρετανίας λόγω «τεχνικού προβλήματος», όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS).

A technical issue impacting NATS is affecting all outbound flights across the UK. There are currently no departures from London Gatwick while the situation is being resolved.



