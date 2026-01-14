Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον (pics&vids)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία. Μαύρα σύννεφα καπνού εκλύονται από το κτίριο, δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.

More than 40 firefighters are tackling a major factory blaze in Wolverhampton, described as a “toxic incident”.



Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX — BPI News (@BPINewsOrg) January 14, 2026

Σύμφωνα με το BBC, επί τόπου επιχειρούν ν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα, με την Πυροσβεστική να προειδοποιεί τους κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στάχτη έπεφτε από τον καπνό πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ στην περιοχή υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

A large fire has broken out a #Wolverhampton factory this morning, sending huge plumes of thick smoke across the city.



The public has been warned to avoid St Luke's Church as closures are in place on Upper Villiers Street in both directions, between Marston Road and Sunbeam… pic.twitter.com/1r9HDaW2XH — Big Guy Journo (@BigGuyJourno) January 14, 2026

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το δημοτικό σχολείο St Luke's, που βρίσκεται κοντά, έστειλε όλους τους μαθητές του σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.