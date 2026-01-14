Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον (pics&vids)
Screen Grab via X
Screen Grab via X

Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον (pics&vids)

14/01/2026 • 16:43
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
14/01/2026 • 16:43
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε  σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία. Μαύρα σύννεφα καπνού εκλύονται από το κτίριο, δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το BBC, επί τόπου επιχειρούν ν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα, με την Πυροσβεστική να προειδοποιεί τους κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στάχτη έπεφτε από τον καπνό πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ στην περιοχή υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το δημοτικό σχολείο St Luke's, που βρίσκεται κοντά, έστειλε όλους τους μαθητές του σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.

 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΦΩΤΙΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ