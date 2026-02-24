Βρετανία: Κυρώσεις σε δύο τηλεοπτικά κανάλια της Γεωργίας για «ρωσική παραπληροφόρηση»

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις εναντίον δύο φιλοκυβερνητικών τηλεοπτικών καναλιών στην Γεωργία, κατηγορώντας τα ότι διαδίδουν σκόπιμα παραπληροφόρηση για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα κανάλια Imedi και Postv συνιστούν μέρος ενός νέου βρετανικού πακέτου που στοχοποιεί 297 επιχειρήσεις, και το οποίο ελήφθη για να σηματοδοτήσει την τέταρτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία .

Η Βρετανία κατηγόρησε τα δύο κανάλια ότι προβάλλουν ψευδή αφηγήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν την Ουκρανία ή να απειλήσουν την εδαφική της ακεραιότητα. Αναφέρει ότι το κανάλι Imedi γενικά διαδίδει αναλήθειες χαρακτηρίζοντας την ουκρανική κυβέρνηση «μη νόμιμη» και «μαριονέτα» της Δύσης.

Το κανάλι Imedi χαρακτήρισε τις κυρώσεις «άχρηστες» και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον γεωργιανό λαό.

Ο ιδρυτής του Postv Σάλβα Ραμισβίλι καταδίκασε την απόφαση μέσω ανάρτησης στο Facebook αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Λονδίνο ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο «επειδή δεν λέμε ότι η Ουκρανία νικά τη Ρωσία».

Οι κυρώσεις αφορούν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων που ανήκουν στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στη Βρετανία και απαγορεύουν στους ιδιοκτήτες τους να διαχειρίζονται άλλες εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάποτε ένα από τα πιο δημοκρατικά και φιλοδυτικά κράτη που προέκυψαν από τη Σοβιετική Ένωση, η Γεωργία έχει γίνει ολοένα και πιο αυταρχική από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έχει εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς της με τη Ρωσία.

Το Τμπιλίσι έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία με την οποία έχασε ένα σύντομο πόλεμο το 2008.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Imedi ανήκε μέχρι πρόσφατα στον Ιράκλι Ρουκχάντζε , έναν Αμερικανό πολίτη που γεννήθηκε στην Γεωργία και ζει στην Βρετανία.

Ο Ρουκχάντζε πούλησε αυτό το μήνα τις μετοχές που είχε στο Imedi σε μια εταιρεία με την επωνυμία Prime Media Global, με την τρέχουσα διοίκηση του καναλιού να λαμβάνει τις μισές από τις μετοχές, σύμφωνα με μια ανακοίνωση στον ιστότοπο της Hunnewell Partners, μιας ιδιωτικής εταιρείας κεφαλαίων της οποίας ο Ρουκχάντζε υπήρξε ένας ιδρυτικός εταίρος.