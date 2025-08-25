Βρετανία: Ιστορικό υψηλό για τους μετανάστες που διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Από την αρχή του 2025 28.076 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη προς τη Βρετανία με μικρά σκάφη, αριθμός ρεκόρ που αντιστοιχεί σε αύξηση 46% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση, αυξάνοντας την πίεση στον πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η απότομη αύξηση έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού για τη μετανάστευση, η οποία αποτελεί το κύριο θέμα ανησυχίας των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενώ διαμαρτυρίες κατά των μεταναστών συνεχίζονται έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε την Κυριακή, όταν 212 μετανάστες έφτασαν με τέσσερα διαφορετικά σκάφη, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Βρετανία το Σαββατοκύριακο, μετά από απόφαση δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα που διέταξε την απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο από ένα ξενοδοχείο στο Έπινγκ, βορειοανατολικά του Λονδίνου, το τελευταίο επίκεντρο της συζήτησης για τη μετανάστευση.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ έχει δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά τη χρήση ξενοδοχείων έως το 2029 και να αναμορφώσει το σύστημα ασύλου. Την Κυριακή ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των προσφυγών ασύλου και τη μείωση του συσσωρευμένου φόρτου εργασίας που ξεπερνά τις 100.000 υποθέσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αποκατάσταση του «ελέγχου και της τάξης» σε ένα σύστημα που χαρακτήρισε «σε πλήρη χάος».

Τα επίσημα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι οι αιτήσεις ασύλου έφτασαν σε ρεκόρ, με περισσότερους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του δεξιού κόμματος Reform UK, που βρίσκεται στην κορυφή των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, παρουσίασε σχέδια για «μαζικές απελάσεις» μεταναστών που φτάνουν με μικρά σκάφη. Αυτά περιλαμβάνουν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την απαγόρευση των αιτήσεων ασύλου και την κατασκευή κέντρων κράτησης για 24.000 άτομα.