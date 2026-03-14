Βρετανία: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για «στοχευμένη στήριξη» σε νοικοκυριά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να παράσχει «στοχευμένη» στήριξη στα φτωχότερα νοικοκυριά, προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σε συνέντευξη της στην εφημερίδα Time, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο

Η Ριβς επε ότι η κυβέρνηση εξετάζει επιλογές για να βοηθήσει όσους είναι ευάλωτοι στις απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, ειδικά όσους εξαρτώνται από το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά απέκλεισε τη γενική ενίσχυση για όλα τα νοικοκυριά, αναφέροντας ότι θα ήταν οικονομικά ανέφικτη.

Η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του Reform UK, έχει δεχτεί πιέσεις από τους αντιπάλους της να θέσει ανώτατο όριο στις ρυθμιζόμενες τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά –οι οποίες πρόκειται να αναθεωρηθούν στα τέλη Μαΐου– και να ακυρώσει την προγραμματισμένη αύξηση του φόρου καυσίμων για τα οχήματα τον Σεπτέμβριο.

«Βρήκα τα χρήματα και συνεργαστήκαμε με βουλευτές και άλλους για να βρούμε μια λύση για τους ανθρώπους που δεν προστατεύονται από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας. Παρέχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη», είπε η Ριβς, σχετικά με το σχέδιο για τη βοήθεια των νοικοκυριών που βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στη Βρετανία χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου σχεδόν τα μισά νοικοκυριά βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό το καύσιμο.

Τιμολογικές διαταραχές

Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν καλύπτεται από τα ανώτατα όρια τιμών ενέργειας της κυβέρνησης, αφήνοντας αυτούς τους καταναλωτές πιο εκτεθειμένους στις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Η Ριβς υποστήριξε το υπουργείο Οικονομικών μοντελοποιεί διαφορετικά σενάρια ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων «πιο στοχευμένων επιλογών» στήριξης.

«Ανησυχώ δεδομένου του υψηλού ύψους του χρέους μας, του χρέους που κληρονομήσαμε, και γι' αυτό θέλω να εξετάσω ποιες θα ήταν οι διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές», είπε.

Η Ριβς θα χρησιμοποιήσει μια ομιλία την Τρίτη όχι μόνο για να αντιμετωπίσει ενεργειακά ζητήματα, αλλά και για να ζητήσει στενότερη ευθυγράμμιση με την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη.

«Το Brexit δεν ήταν καλό για τη χώρα μας, για την ανάπτυξη, για τις τιμές στα καταστήματα», δήλωσε στην εφημερίδα.

«Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που ψηφίσαμε υπέρ της αποχώρησης. Το πλοίο έχει πλεύσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Όπου αυτό απαιτεί ευθυγράμμιση με το εθνικό μας συμφέρον, πρέπει οπωσδήποτε να ευθυγραμμιστούμε».