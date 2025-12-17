Βρετανία: Η αστυνομία από εδώ και πέρα θα συλλαμβάνει όσους καλούν σε «ιντιφάντα»

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει αυστηρότερα μέτρα εναντίον των ατόμων που χρησιμοποιούν πλακάτ και συνθήματα για να στοχοποιήσουν την εβραϊκή κοινότητα, λέγοντας ότι τα πρόσφατα βίαια περιστατικά έχουν αλλάξει το πλαίσιο γύρω από τέτοιες διαδηλώσεις, στον απόηχο της φονικής επίθεσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, όσοι φωνάζουν «Παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα» - μια αναφορά στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού από το 1987 έως το 1993 και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 - ή κρατούν πλακάτ με αυτό το σύνθημα θα συλλαμβάνονται, προειδοποίησαν ο Μαρκ Ρόουλι, ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, και ο ομόλογός του στο Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον.

«Έχουν συμβεί πράξεις βίας, το πλαίσιο έχει αλλάξει, οι λέξεις έχουν νόημα και συνέπειες», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι σκοπεύουν να «δράσουν αποφασιστικά».

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια συναγωγή στο Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) έγινε στόχος επίθεσης κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί την ημέρα της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Υπενθυμίζεται ότι, η βρετανική αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από συναγωγές, σχολεία και εβραϊκά κοινοτικά κέντρα μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Η απόφαση της βρετανικής αστυνομίας έρχεται μετά τις δηλώσεις του αρχιραβίνου Εφραίμ Μίρβις, ο οποίος χαρακτήρισε τέτοια συνθήματα «παράνομα» και ζήτησε αποσαφήνιση των κανόνων.

Ο Ρόουλι είχε πρόσφατα εκφράσει την «απογοήτευσή» του για τη νομοθεσία περί ρητορικής μίσους, εκφράζοντας τη λύπη του γιατί η νομοθεσία δεν του επιτρέπει να συλλαμβάνει διαδηλωτές που φωνάζουν «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», μια φράση που ερμηνεύεται από ορισμένους ως επιθυμία εξάλειψης του Κράτους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Στέμματος, αυτά τα συνθήματα δεν πληρούν τα κριτήρια για την άσκηση δίωξης.

Αλλά σε ένα «πλαίσιο αυξανόμενης απειλής», θα «αναπροσαρμόσουμε την προσέγγισή μας για να υιοθετήσουμε μια πιο σταθερή στάση», τόνισαν ο Ρόουλι και ο Γουάτσον.

Σήμερα τελέστηκε η κηδεία του ραβίνου Έλι Σλάντζερ, της συναγωγής Τσαμπάντ Μπόνταϊ, πατέρα πέντε παιδιών.

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του Ναβίντ Άκραμ, ενός από τους δύο δράστες που άνοιξαν πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένων κατηγοριών για τρομοκρατία και ανθρωποκτονία.

Οι φερόμενοι ως δράστες - πατέρας και γιος - άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ σκοτώνοντας 15 ανθρώπους σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα και ενέτεινε τους φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού και του εξτρεμισμού.

Ο Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών, ενώ ο 24χρονος γιος του, ο Ναβίντ Άκραμ, συνήλθε χθες από το κώμα έχοντας κι εκείνος πυροβοληθεί από την αστυνομία.