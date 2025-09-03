Βρετανία: Η αναπλ. πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως διέπραξε φοροδιαφυγή

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Στέγασης της βρετανικής κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ ομολόγησε πως δεν πλήρωσε τον φόρο για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της αξίας 800.000 λιρών, αφού δέχτηκε έντονες πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις ρυθμίσεις των ακινήτων της.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο φόρο ακίνητης περιουσίας, σημειώνοντας ότι πλήρωσε λανθασμένα χαμηλότερο συντελεστή για το διαμέρισμα στο Χόουβ. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο λογαριασμός μπορεί να φτάσει έως και τις 40.000 λίρες επιπλέον.

Σε δήλωση στον Guardian, η Ρέινερ δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για το λάθος που είχε γίνει, αφού χαρακτήρισε το διαμέρισμα ως τη μόνη της περιουσία, παρά το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο με τα παιδιά της στο οικογενειακό σπίτι στο Ashton-under-Lyne, στο Greater Manchester.

Τον Μάιο του 2025, όταν αγόρασε το ακίνητο στη νότια ακτή, η Rayner είπε ότι δικηγόροι της έδωσαν συμβουλές για το επίπεδο του απαιτούμενου τέλους χαρτοσήμου. Στη συνέχεια, φοροτεχνικοί της είπαν ότι το διαμέρισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη της κατοικία λόγω των διατάξεων του trust.

Οι φοροτεχνικοί λένε ότι παρόλο που παραιτήθηκε από το οικονομικό της μερίδιο στο σπίτι μετά το διαζύγιό της, η Rayner θα θεωρούνταν ότι εξακολουθούσε να το κατέχει εάν αυτή ή τα παιδιά της ήταν δικαιούχοι του trust και δικαιούνταν να διαμένουν στην κατοικία εφ' όρου ζωής.

Καθώς το διαμέρισμα ήταν μια επιπλέον κατοικία, θα έπρεπε να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή τέλους χαρτοσήμου των 70.000 λιρών, αντί για τις 30.000 λίρες που πλήρωσε στην πραγματικότητα. Τ

«Λυπάμαι βαθιά για το λάθος που έγινε. Έχω δεσμευτεί να επιλύσω πλήρως αυτό το ζήτημα και να παρέχω τη διαφάνεια που απαιτεί η δημόσια υπηρεσία. Για αυτόν τον λόγο, σήμερα παρέπεμψα τον εαυτό μου στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα και θα του παρέχω την πλήρη συνεργασία μου και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται», τόνισε.