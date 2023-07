Βρετανία: Ένα παιδί νεκρό από την εισβολή αυτοκινήτου σε σχολείο (vid)

Ένα νεκρό παιδί και εννιά τραυματίες ήταν ο απολογισμός από την εισβολή ενός αυτοκινήτου σε σχολείο στο νότιο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι συνολικά επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση στο δημοτικό σχολείο του Γουίμπλεντον, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

«Παραμένουμε στο σημείο και συνεχίζουμε την έρευνά μας για τις πλήρεις συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

BREAKING: Police say a child has died after Wimbledon school crash.https://t.co/PAiZ4D1RJB



