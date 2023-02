Βρετανία - ΕΕ: «Σφραγίζουν» τη συμφωνία του Brexit για τη Β. Ιρλανδία

Βρετανία και ΕΕ είναι κοντά σε συμφωνία για την αναθεώρηση των εμπορικών κανόνων στη Β.Ιρλανδία, σε μια σημαντική τομή για την αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μετά το Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ και η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχουν τις «τελικές συνομιλίες» το μεσημέρι σε μια προσπάθεια να τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο για το λεγόμενο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας.

