Βρετανία: Διαδήλωση έξω από πρώην στρατόπεδο στο Κρόουμπορο όπου θα φιλοξενηθούν αιτούντες άσυλο (pics&vids)

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Κρόουμπορο, στη νότια Αγγλία, για να διαμαρτυρηθούν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο σε μια πρώην στρατιωτική εγκατάσταση της πόλης αυτής.

Περίπου 500 αιτούντες άσυλο πρόκειται να φιλοξενηθούν στο πρώην στρατόπεδο του Κρόουμπορο, γεγονός που προκάλεσε την οργή των κατοίκων. Οι πρώτοι 27 άνδρες έφτασαν την περασμένη Πέμπτη στον χώρο.

«Σταματήστε τα πλοιάρια, σώστε τα παιδιά μας» και «Το Κρόουμπορο λέει όχι», έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Protestors have been gathering outside a military training camp in Crowborough in East Sussex where around 27 asylum seekers are currently being housed.



The government intends to use the camp to accommodate up to 500 people.



The Home Secretary Shabana Mahmood told Channel 4… pic.twitter.com/jFjKCCcGI9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 25, 2026

«Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην πόλη μας. Είμαστε όλοι γονείς, παππούδες. Φοβόμαστε για την ασφάλεια των παιδιών μας» είπε μια κάτοικος, η Έλι Άντερσον.

«Αυτή είναι η πόλη μας, θα έπρεπε να έχουμε λόγο σ’ αυτό», είπε ένας άλλος κάτοικος, ο Χάρι Στέπνεϊ.

🇬🇧 MASSIVE TURN OUT IN CROWBOROUGH – DOUBTERS SILENCED! 5000–6000 ON THE STREETS TODAY! 🇬🇧



The Home Office, Wealden Council and all the sneering doubters said the numbers were fading and the fight was over.



Today they were proved wrong.



5000 to 6000 patriots filled the… pic.twitter.com/3BgiGC6xIW — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) January 25, 2026

Η κυβέρνηση των Εργατικών είχε ανακοινώσει από πέρυσι ότι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα φιλοξενήσουν αιτούντες άσυλο: αυτή του Κρόουμπορο και το Κάμερον Μπάρακς στο Ινβερνές της Σκωτίας. Υποσχέθηκε έτσι ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί ξενοδοχεία για τη στέγαση των μεταναστών, μια επιλογή που είχε δεχτεί σφοδρές επικρίσεις στο παρελθόν και κρίθηκε πολύ ακριβή για τους Βρετανούς φορολογούμενους.

Πολλές διαδηλώσεις, συχνά σε τεταμένο κλίμα, έγιναν το περασμένο καλοκαίρι έξω από πολλά τέτοια ξενοδοχεία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ δέχεται πιέσεις για το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Τον Σεπτέμβριο, ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον οργάνωσε στο Λονδίνο μια διαδήλωση με πρωτοφανή συμμετοχή, αφού συγκεντρώθηκαν έως και 150.000 άνθρωποι.

Το 2025, 41.472 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σε ετήσια βάση αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, το 2018.

Η σημερινή διαδήλωση έληξε ειρηνικά στο Κρόουμπορο. Την Παρασκευή ωστόσο δύο άνδρες ηλικίας 36 και 54 ετών και μια 62χρονη γυναίκα συνελήφθησαν στην είσοδο του στρατοπέδου επειδή εκτόξευαν απειλές και ύβρεις όταν βγήκε από την εγκατάσταση ένα όχημα. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.