Η βρετανική αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, στην ανατολική Αγγλία.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

Η αστυνομία του Κάμπριτζσαϊρ δήλωσε ότι κλήθηκε στις 19:39 GMT, μετά από αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί στο τρένο των 18:25 από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Βρετανική αστυνομία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η χθεσινή επίθεση που έγινε με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Νομίζαμε ότι ήταν πλάκα λόγω του Halloween»

Αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Την ίδια ώρα, μαρτυρία του Όλι Φόστερ που επικαλείται το BBC αναφέρει ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween. Ωστόσο ξαφνικά άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες». Μάλιστα ο ίδιος ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

🚨 WATCH: Armed police board the LNER train at Huntingdon after multiple people were stabbed



Two people have been arrested and multiple people are in hospital pic.twitter.com/bjl5q3JjP5 — Politics UK (@PolitlcsUK) November 1, 2025

Κιρ Στάρμερ: Εξαιρετικά ανησυχητικό το περιστατικό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Το τρένο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα».