Βρετανία: Απορρίφθηκε αίτημα δήμου για απομάκρυνση αιτούντων άσυλο μετά από περιστατικό βιασμού σε ξενοδοχείο

Ένας βρετανικός δήμος την Τρίτη έχασε την προσπάθειά του να απομακρύνει αιτούντες άσυλο από ξενοδοχείο, μετά από περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης που οδήγησε σε πολύμηνες διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης.

Το Συμβούλιο της Περιφέρειας Epping Forest είχε κινηθεί νομικά για να σταματήσει τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο Bell Hotel στην πόλη Epping, στην κομητεία Essex, περίπου 32 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Το συμβούλιο είχε ζητήσει από το Υψηλό Δικαστήριο του Λονδίνου την έκδοση προσωρινής διαταγής, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δεν είχε άδεια πολεοδομικού σχεδίου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Ωστόσο, την αίτηση της διαταγής αντέκρουσε το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα της κυβέρνησης να εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση για παροχή καταλύματος.

Ο δικαστής Τιμ Μόουλντ, ανέφερε σε συνοπτική απόφαση ότι η τρέχουσα χρήση του Bell Hotel απαιτεί άδεια πολεοδομικού σχεδίου και παραβιάζει τους κανονισμούς.

Παρόλα αυτά, ο δικαστής αρνήθηκε να χορηγήσει προσωρινή διαταγή, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η διαρκής ανάγκη για έκτακτη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία έχει σημαντικό βάρος στην απόφαση.

Το Bell Hotel έγινε επίκεντρο διαδηλώσεων μετά τη σύλληψη ενός Αιθίοπα αιτούντα άσυλο τον Ιούλιο, για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη και γυναίκα, ο οποίος καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών φυλάκισης.

Οι διαδηλώσεις στο ξενοδοχείο, μερικές από τις οποίες ήταν βίαιες και οδήγησαν σε ποινικές καταδίκες για διατάραξη της τάξης, έλαβαν χώρα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τη μετανάστευση.