Ο ισχυρισμός του Νάιτζελ Φάρατζ ότι η Δύση προκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταδικάστηκε από ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δήλωσε ότι το σχόλιο ήταν «εντελώς λάθος και βοηθάει τον Πούτιν», κατηγορώντας τον ηγέτη του Reform UK, για «κατευνασμό» που ήταν «επικίνδυνος για την ασφάλεια της Βρετανίας».

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Φάρατζ δήλωσε ότι για τον πόλεμο «φυσικά» έφταιγε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ότι η επέκταση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ του έδωσε την αφορμή να πει στον ρωσικό λαό ότι «έρχονται πάλι» για εκείνους.

Ο ηγέτης των Εργατικών, Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τα σχόλια ως «επαίσχυντα», ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σερ Εντ Ντάβει, αποκάλεσε τον Φάρατζ «απολογητή του Πούτιν». Το SNP δήλωσε ότι ήταν «προσβολή για όλους τους Ουκρανούς που έχουν υποφέρει».

Ο Σουνάκ, μιλώντας σε επίσκεψη προεκλογικής εκστρατείας στο Λονδίνο, δήλωσε: «Αυτό που είπε [ο κ. Φάρατζ] ήταν εντελώς λάθος και βοηθάει μόνο τον Πούτιν».

Πρόσθεσε: «Πρόκειται για έναν άνθρωπο [τον κ. Πούτιν] που διέθεσε νευροπαραλυτικό παράγοντα στους δρόμους της Βρετανίας, που κάνει συμφωνίες με χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, και αυτού του είδους ο κατευνασμός είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια της Βρετανίας, την ασφάλεια των συμμάχων μας που βασίζονται σε εμάς, και απλώς ενθαρρύνει περαιτέρω τον Πούτιν».

Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο κ. Πούτιν «φέρει την αποκλειστική ευθύνη» για την εισβολή στην Ουκρανία και ότι «όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα για εκπρόσωπος στο κοινοβούλιο μας θα πρέπει να είναι πραγματικά ξεκάθαρο... ότι στεκόμαστε ενάντια σε αυτή την επιθετικότητα».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σερ Εντ Ντάβει δήλωσε: «Όταν ταξιδεύω στη χώρα μας σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, οι Βρετανοί υψώνουν την ουκρανική σημαία ως σύμβολο αλληλεγγύης και ελπίδας για το μέλλον τους».

«Ο Νάιτζελ Φάρατζ απέδειξε ότι βρίσκεται στο πλευρό του Πούτιν, όχι στο πλευρό της ελευθερίας».

Ο Μπρένταν O'Χάρα του SNP, δήλωσε στο The National: «Υπερασπιζόμενος τα αδικαιολόγητα, ο Φάρατζ έδειξε για άλλη μια φορά πόσο εκτός επαφής, είναι οι απόψεις του με τους ψηφοφόρους στη Σκωτία».

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο πρώην ηγέτης του UKIP και του Κόμματος του Brexit ρωτήθηκε για τα προηγούμενα σχόλιά του για τον Πούτιν.

«Είπα ότι τον αντιπαθώ ως άνθρωπο, αλλά τον θαυμάζω ως πολιτικό χειριστή, επειδή κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της διακυβέρνησης της Ρωσίας», απάντησε.

Είπε ότι ήταν «προφανές» για εκείνον εδώ και πολλά χρόνια «ότι η διαρκώς προς τα ανατολικά επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδινε σε αυτόν τον άνθρωπο έναν λόγο στον ρωσικό λαό του να πει, 'Έρχονται πάλι για εμάς' και να πάει σε πόλεμο».

Πιεζόμενος περαιτέρω, πρόσθεσε: «Εμείς προκαλέσαμε αυτόν τον πόλεμο. Είναι, ξέρετε, φυσικά δικό του λάθος - χρησιμοποίησε αυτά που κάναμε ως δικαιολογία».

Μετά την προβολή της συνέντευξης την Παρασκευή, ο Φάρατζ, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε στο X ότι ήταν «μία από τις λίγες προσωπικότητες που ήταν συνεπείς και ειλικρινείς σχετικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία».

Παράλληλα με τη νέα δήλωση, αναδημοσίευσε μια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014, στην οποία καλούσε τη Δύση να «σταματήσει να παίζει παιχνίδια πολέμου με τον Πούτιν».

I am one of the few figures that have been consistent & honest about the war with Russia.



Putin was wrong to invade a sovereign nation, and the EU was wrong to expand eastward.



The sooner we realise this, the closer we will be to ending the war and delivering peace. https://t.co/o1nJt8mDlR