Βρετανία: Ακτιβίστριες πέταξαν ντοματόσουπα σε πίνακα του βαν Γκογκ

Δύο κονσέρβες ντοματόσουπα Heinz πέταξαν δύο ακτιβίστριες για την κλιματική αλλαγή, στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, όπως φαίνεται από βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter από την οργάνωση Just Stop Oil.

Οι δύο γυναίκες στη συνέχεια κόλλησαν τα χέρια τους στον τοίχο, έπειτα συνελήφθησαν για εγκληματική φθορά και διακεκριμένη καταπάτηση από την αστυνομία, η οποία βρέθηκε γρήγορα, επί τόπου, στην Πινακοθηκη.

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO