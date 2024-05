Βραζιλία: Τουλάχιστον 37 νεκροί, 74 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες (vid)

Με την άνοδο της στάθμης του νερού να συνεχίζεται και έναν απολογισμό τουλάχιστον 37 νεκρών και 74 αγνοουμένων, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο κρίσιμη στη νότια Βραζιλία, όπου σήμερα επλήγη με τη σειρά της η περιφερειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε.

Το έργο των διασωστών είναι τιτάνιο, με ολόκληρες πόλεις να έχουν αποκοπεί ουσιαστικά από τον κόσμο, να έχουν γίνει απροσπέλαστες από τις πλημμύρες που εδώ και μέρες έχουν καταστρέψει την πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, όπου αναμένεται να βρέχει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

Κατοικημένες περιοχές έχουν πνιγεί όσο φτάνει το μάτι, δρόμοι κατεστραμμένοι, γέφυρες που παρασύρονται από το ρεύμα, για να μην γίνει λόγος για τα ρήγματα των φραγμάτων που κινδυνεύουν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση: οι ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές είναι μεγάλες και συγκεντρώνονται κυρίως στην κεντρική περιοχή αυτής της πολιτείας που συνορεύει με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

South of Brazil is living the worst flood of history. At the city of Lajeado (video below) the river height surpassed the record of 100 feet high from 1941 and 2023. God bless our people. pic.twitter.com/WM9dhXdumv