ΗΠΑ: Σε κρίση τα πανεπιστήμια - Αστυνομικός πυροβόλησε κατά την έφοδο στο Κολούμπια

«Eκρηκτικές» διαστάσεις παίρνουν οι διαδηλώσεις φοιτητών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Από τη Νέα Υόρκη έως και το Λος Αντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περασμένα 24ωρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σκηνές βίας και αναταραχής, βλέποντας την κλιμακούμενη ένταση στα πανεπιστήμια να κορυφώνεται.

Σχεδόν 2.200 άτομα έχουν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, μεταξύ αυτών στο Κολούμπια και το City College, τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο Κολούμπια την Τρίτη αστυνομικός πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του μέσα στο Hamilton Hall.

Όπως διευκρινίζουν οι αρχές, ο αστυνομικός προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τον φακό που ήταν προσαρτημένος στο όπλο του εκείνη τη στιγμή και αντί γι' αυτό πυροβόλησε μια μόνο σφαίρα που χτύπησε ένα πλαίσιο στον τοίχο. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το CBS News, επικαλούμενο το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν.

Το υλικό από τις κάμερες σώματος δείχνει πότε εκπυρσοκρότησε το όπλο του αστυνομικού, αλλά το γραφείο του εισαγγελέα διεξάγει επανεξέταση, μια συνήθης πρακτική.

BREAKING @CBSNewYork has learned Columbia University has given NYPD authority to enter campus @CBSNewYork pic.twitter.com/px26P6caIb