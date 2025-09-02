Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου επιδίωξε να εγκαθιδρύσει δικτατορία, δηλώνει ο δικαστής ντε Μοράες

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, αρμόδιος για τη δίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας και οι επτά συγκατηγορούμενοί του επιδίωξαν να «εγκαθιδρύσουν μια δικτατορία», κατά την έναρξη των αγορεύσεων στην τελική φάση της δίκης που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που η ιστορία της βραζιλιάνικης δημοκρατίας αμαυρώθηκε για άλλη μια φορά από μια απόπειρα πραξικοπήματος, υπονομεύοντας θεσμούς και τη δημοκρατία, με την επιδίωξη εγκαθίδρυσης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μιας πραγματικής δικτατορίας», δήλωσε ο δικαστής.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί σε αντίποινα κατά της Βραζιλίας λόγω της δίκης Μπολσονάρου και επέβαλε κυρώσεις στον Μοράες, ο δικαστής δήλωσε ότι ο ρόλος του Δικαστηρίου είναι να «κρίνει αμερόληπτα» και να «αγνοεί εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις».

Ο Μοράες προεδρεύει στη δίκη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ο οποίος κατηγορείται ότι ηγήθηκε σε απόπειρα επιβολής πραξικοπήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, με την επίκληση του «κυνηγιού μαγισσών» σε βάρος του ακροδεξιού συμμάχου του.

Παρόμοια μέτρα έχουν επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση σε πολλά άλλα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση.