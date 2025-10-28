Βραζιλία: 64 νεκροί σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Στην ευρεία επιχείρηση των βραζιλιάνικων αρχών επιβολής του νόμου στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.