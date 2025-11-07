Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση του Μπολσονάρου για την ποινή των 27 ετών

Η πλειοψηφία των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας απέρριψε την Παρασκευή την έφεση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2022.

Οι δικαστές Φλάβιο Ντίνο, Αλεσάντρε ντε Μοράες και Κριστιάνο Ζανίν ψήφισαν κατά της έφεσης, ενώ ο τέταρτος δικαστής έχει προθεσμία έως τις 14 Νοεμβρίου να αποφανθεί. Μία θέση στην πενταμελή σύνθεση παραμένει κενή από τα τέλη Οκτωβρίου.

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρου, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και δεν θα εκτίσει την ποινή του πριν εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα, δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Υπό κατ’ οίκον περιορισμό

Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό, σε διαφορετική υπόθεση που αφορά παραβίαση περιοριστικών μέτρων. Οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν να εκτίσει και τη νέα ποινή υπό παρόμοιες συνθήκες, επικαλούμενοι λόγους υγείας.

Τον Σεπτέμβριο, τέσσερις από τους πέντε δικαστές της επιτροπής είχαν επιβάλει την ποινή των 27 ετών και τριών μηνών για πέντε αδικήματα, μεταξύ αυτών συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάλυσης της δημοκρατίας και οργάνωση πραξικοπήματος.

Σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Μπολσονάρου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον Αύγουστο για παραβίαση όρων που σχετίζονταν με φερόμενες προσπάθειές του να πείσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει στην υπόθεσή του. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δίωξη «πολιτικό κυνήγι μαγισσών» και αντέδρασε με δασμούς στις εισαγωγές βραζιλιάνικων προϊόντων και κυρώσεις κατά του δικαστή που εποπτεύει την υπόθεση.

Αν και ο Μπολσονάρου δεν κατηγορήθηκε τελικά για απόπειρα παρέμβασης των ΗΠΑ, ένας από τους γιους του, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρου, έχει ήδη διωχθεί, με το δικαστήριο να εξετάζει εντός του μήνα αν θα του απαγγείλει επίσημες κατηγορίες.