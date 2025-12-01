Βουλγαρία: Ζητεί χρηματοδότηση 3,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE

Η Βουλγαρία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), επιβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στο BTA. Το αίτημα συνοδεύεται από το Εθνικό Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, το οποίο ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως την 30ή Νοεμβρίου για να υποβάλουν τα εθνικά σχέδια επενδύσεων στην άμυνα. Η Βουλγαρία τήρησε την προθεσμία. Το Σχέδιο περιλαμβάνει έργα για τον εκσυγχρονισμό του βουλγαρικού στρατού και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, σημείωσε το υπουργείο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ δήλωσε ότι όλα τα έργα στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE πρέπει να υλοποιηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2030.

Ο κατάλογος των έργων που αποτελούν επενδύσεις προτεραιότητας για τη Βουλγαρία περιλαμβάνει: την απόκτηση τρισδιάστατων ραντάρ, συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, την ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης πυροβολικού μέσω της απόκτησης αυτοκινούμενων οβιδοβόλων 155 χιλιοστών, την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυρομαχικών για τον στρατό ξηράς και τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, συστήματος πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων υψηλής κινητικότητας, συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αντιαεροπορικών πυραύλων VL MICA και πυρομαχικών 155 mm και την ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης μεταφορών για τις ένοπλες δυνάμεις.

Το SAFE είναι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη για την επιτάχυνση της αμυντικής ετοιμότητας, καθιστώντας δυνατές επείγουσες και σημαντικές επενδύσεις για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Το SAFE θα παρέχει έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανταγωνιστικά τιμολογημένα δάνεια μακράς διάρκειας σε κράτη μέλη που ζητούν οικονομική βοήθεια για επενδύσεις σε αμυντικές δυνατότητες.

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και να μειωθεί ο κατακερματισμός, τα έργα θα βασίζονται σε κοινές δημόσιες συμβάσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος που επωφελείται από το SAFE και άλλα κράτη μέλη, όπως και η Ουκρανία και οι χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου- Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών), σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.