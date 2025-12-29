Βουλγαρία: Μπαίνει στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Ενθουσιασμός και φόβος από τους πολίτες

Στη ζώνη του ευρώ εντάσσεται επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2026 η Βουλγαρία, αποχαιρετώντας το εθνικό της νόμισμα, τη λέβα. Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από ενθουσιασμό στον επιχειρηματικό κλάδο αλλά και από έντονες ανησυχίες πολιτών για αυξήσεις τιμών και πολιτική αστάθεια

Υιοθετώντας το ευρώ, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο κράτος-μέλος της ευρωζώνης, αφού πληροί τα κριτήρια ένταξης που αφορούν τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το κόστος δανεισμού και τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας χώρας μετά την Κροατία το 2023, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ σε πάνω από 350 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταξη δεν σημαίνει μόνο την αντικατάσταση του λέβα με κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ, αλλά και συμμετοχή της χώρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα επιτόκια. Παρότι οι βουλγαρικές κυβερνήσεις επιδιώκουν την ένταξη από το 2007, όταν η χώρα μπήκε στην ΕΕ, η κοινωνία παραμένει διχασμένη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Πολλοί πολίτες φοβούνται ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, ενώ η πολιτική αστάθεια – με την κυβέρνηση να παραιτείται πρόσφατα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για φορολογικά μέτρα – ενισχύει τη δυσπιστία. Σε μια χώρα με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, υπάρχει επίσης σκεπτικισμός για την περαιτέρω ευρωπαϊκή εμβάθυνση.

«Είμαι αντίθετος, γιατί το λέβα είναι το εθνικό μας νόμισμα», δήλωσε στο Reuters ο συνταξιούχος Εμίλ Ιβάνοφ στη Σόφια, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον της Ευρώπης. Αντίθετα, επιχειρήσεις και μέρος των πολιτών βλέπουν θετικά τη μετάβαση. Στη Σόφια, οι τιμές ήδη εμφανίζονται σε λέβα και ευρώ, ενώ κρατικές καμπάνιες ενημερώνουν τους πολίτες. «Τα ταξίδια και οι συναλλαγές θα γίνουν πιο εύκολες», σημείωσε η συνταξιούχος Βεσελίνα Αποστόλοβα, ενώ επιχειρηματίες τονίζουν ότι θα μειωθεί το κόστος μετατροπής νομισμάτων και γραφειοκρατίας.