Βουλγαρία: Διαδήλωση κατά της ένταξης στο ευρώ - Βανδάλισαν κτίριο της ΕΕ στη Σόφια (vid)

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, όταν υποστηρικτές του φιλορωσικού μειονοτικού κόμματος Vuzrazhdane βανδάλισαν και προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, με αποτέλεσμα να προκληθούν βίαια επεισόδια, κατά τα οποία 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 6 άτομα συνελήφθησαν.

🚨🇧🇬ANTI-EU PROTESTERS SET FIRE TO EU COMMISSION BUILDING IN SOFIA, BULGARIA Members of the right-wing Vazrazhdane party escalated protests in Sofia, setting fire to the door of the European Commission's representation building. Demonstrators also threw red paint, firecrackers,… pic.twitter.com/YF7HoaeVOC

Όπως μετέδωσε ο ιστότοπος The Sofia Globe, η ένταση ξέσπασε όταν οι διαδηλωτές, οι οποίοι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν ξεκινήσει διαμαρτυρία έξω από την κεντρική Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (BNB), κατευθύνθηκαν προς τα κτίρια της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες πέταξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη των κτιρίων και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο.

Η αστυνομία προσπάθησε να αποκλείσει την περιοχή, αλλά η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν υπήρξε μια πρόκληση από τους διαδηλωτές, οι οποίοι άρχισαν να πετούν πυροτεχνήματα, αυγά και μπαλόνια γεμάτα με κόκκινη μπογιά.

Ο Στέφαν Ιβάνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η διαμαρτυρία μπροστά από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχε εγκριθεί, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν λάβει μέτρα για την προστασία των κτιρίων.

Οι υποστηρικτές του κόμματος Vuzrazhdane, το οποίο αντιτίθεται στην υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία, κατηγορούν την κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές για παραποίηση της πορείας της χώρας προς το κοινό νόμισμα και επανειλημμένα έχουν καταφερθεί εναντίον της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας .

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας καταδίκασε τη βία και τους βανδαλισμούς, τονίζοντας ότι η επίθεση εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών αποτελεί παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου.

Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσα από ανάρτησή της επίσης τοποθετήθηκε ενάντια στο περιστατικό. «Εξωφρενικές σκηνές στη Σόφια, όπου βανδαλίστηκε το γραφείο της ΕΕ. Στην Ευρώπη, ασκούμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε με ειρηνικό τρόπο. Η βία και ο βανδαλισμός δεν είναι ποτέ η απάντηση», έγραψε.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.