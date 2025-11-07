Βουλγαρία - Β. Μακεδονία: Υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας

Ο υπουργός Μεταφορών της Βουλγαρίας, Γκρόζνταν Καρατζόφ και ο ομόλογός του της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Νικόλοσκι υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της διασυνοριακής σιδηροδρομικής σήραγγας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η συμφωνία υπεγράφη στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκιουέσεβο (στα σύνορα των δύο χωρών, από την μεριά της Βουλγαρίας).

Η διασυνοριακή σήραγγα μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί βασικό έργο του Διαδρόμου «Δυτικά Βαλκάνια – Ανατολική Μεσόγειος» και του Διαδρόμου 8.



Με μήκος περίπου 2,4 χιλιόμετρα, θα εξασφαλίσει τη σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών, θα βελτιώσει τη μεταφορική πρόσβαση μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Αδριατικής και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή και νατοϊκή διασύνδεση της περιοχής.

Το μήκος της σήραγγας θα είναι περίπου 2,4 χιλιόμετρα, εκ των οποίων το ήμισυ θα βρίσκεται στο έδαφος της Βουλγαρίας και το έτερο ήμισυ στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Η κατασκευή της, όπως ανέφεραν οι υπουργοί Μεταφορών των δύο χωρών θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα ενισχύσει την ολοκλήρωση των μεταφορικών δικτύων σε επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Με καθυστέρηση ενός αιώνα

Ο υπουργός Μεταφορών της Βουλγαρίας σημείωσε ότι η διασυνοριακή σύνδεση της χώρας του με τη Βόρεια Μακεδονία καθυστερεί εδώ και 100 χρόνια.

«Ξεκίνησε πριν από πάνω από 100 χρόνια και τώρα πλέον αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2 ετών. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο όνειρο, ένα εξαιρετικά επιθυμητό έργο για όλους τους συμπατριώτες μας, ειδικά για εκείνους που, όταν ο σιδηρόδρομος έφτασε εδώ (σ.σ. στα σύνορα της Βουλγαρίας με τη Βόρεια Μακεδονία) το 1942, όλοι ήλπιζαν ότι θα συνεχιστεί.

Αλλά από το 1942 – 83 χρόνια αργότερα – παραμένει μέχρι στιγμής, σε αυτόν τον σταθμό» ανέφερε ο Γκρόζνταν Καρατζόφ, κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας.

Οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμη σιδηροδρομική διασύνδεση, καθώς από τη μεριά της Βόρειας Μακεδονίας υπολείπεται η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής περίπου 65 χλμ., μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Η κατασκευή του τμήματος αυτού της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια, αν και παρουσιάζονται αρκετές καθυστερήσεις. Από τη μεριά της Βουλγαρίας υπάρχει λειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέχρι τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, η κατασκευή της σιδηροδρομικής αυτής σήραγγας αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών, οι οποίες είχαν εκτοξεύσει αλληλοκατηγορίες για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου και για το οικονομικό του σκέλος. Η κατασκευή της σήραγγας χρηματοδοτείται, σε μεγάλο μέρος, από την ΕΕ.

Λόγω του «βέτο» που έχει ασκήσει η Σόφια στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν τεταμένες πολιτικές σχέσεις.

Τη συμφωνία για την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Χαιρετίζω την υπογραφή της συμφωνίας για τη διασυνοριακή κατασκευή σήραγγας του Διαδρόμου 8 μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας — ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών που προωθεί τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εκτός από την ανάπτυξη διμερών δεσμών, ο νέος σιδηρόδρομος θα ενισχύσει την περιφερειακή ευημερία και την κοινή μας ασφάλεια» ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.