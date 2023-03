Βουλγαρία: Αγρότες ζητούν τη διακοπή των εισαγωγών για τα ουκρανικά σιτηρά

Παραγωγοί σιτηρών στη Βουλγαρία ζήτησαν να σταματήσουν οι εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

Διαδηλωτές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε τρεις βουλγαρικές περιοχές είπαν στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο BNT ότι το σιτάρι εγχώριας καλλιέργειας δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ουκρανικές εισαγωγές, οι οποίες είναι περίπου 30% φθηνότερες.

«Η αγορά έχει καταρρεύσει, οι αποθήκες είναι γεμάτες», δήλωσε σήμερα ο συντονιστής των διαδηλώσεων, Ντιμίταρ Ντιμοϊτρόφ, προσθέτοντας ότι παρόμοια προβλήματα υπάρχουν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής φθηνότερων ηλιόσπορων από την Ουκρανία.

Αγρότες απέκλεισαν προσωρινά έναν κεντρικό δρόμο στη βόρεια Βουλγαρία που συνδέει την πόλη Ρούσε με το εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές τους.

Διαδηλώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας αναμένεται να συνεχιστούν επ' αόριστον. Οι γεωργοί σιτηρών στην περιοχή Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσαν επίσης την ετοιμότητά τους για διαδηλώσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησαν σήμερα την παράταση της συμφωνίας με τη Μόσχα που επέτρεψε στο Κίεβο να εξάγει σιτηρά μέσω λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον Γκουτέρες στο Κίεβο ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας είναι απαραίτητη για τον κόσμο. Ο Γκουτέρες υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις τιμές των τροφίμων.

President Zelensky on meeting with UN Secretary-General António Guterres: It is very important that we are talking in Kyiv about how to restore peace, international security, and the full force of the UN Charter – those norms that are equally important to all nations on earth pic.twitter.com/RgFeyOObRc