Βόρεια Μακεδονία: Μαζικές παραιτήσεις στο αντιπολιτευόμενο SDSM μετά τη βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές

Σχεδόν όλη η ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) υπέβαλε χθες το βράδυ την παραίτησή της, έπειτα από αίτημα του αρχηγού του κόμματος αυτού, Βένκο Φίλιπτσε.

Συγκεκριμένα παραιτήθηκαν η αναπληρώτρια πρόεδρος, οι τέσσερις αντιπρόεδροι και ο γενικός γραμματέας, όπως και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του SDSM.

Σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του SDSM για να ορίσει τους αντικαταστάτες των παραιτηθέντων.

Οι μαζικές παραιτήσεις έρχονται στον απόηχο της βαριάς ήττας του SDSM στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία έχει εντείνει το κλίμα εσωστρέφειας και πολιτικής αμφισβήτησης στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Βένκο Φίλιπτσε δήλωσε ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία και ότι θα αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανανέωσης του κόμματος.

Η «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας και ο βασικός εκφραστής της κεντροαριστερής, σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης στη χώρα.

Το κόμμα ιδρύθηκε το 1991, ως διάδοχο σχήμα της «Ένωσης Κομμουνιστών της "Μακεδονίας"». Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Το SDSM έχει κυβερνήσει αρκετές φορές από την ανεξαρτησία της χώρας. Ξεχωριστή περίοδος υπήρξε η διακυβέρνηση υπό τον Ζόραν Ζάεφ (2017-2022), κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία των Πρεσπών και επιτεύχθηκε η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας σε Βόρεια Μακεδονία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη στη NATO και τις ευρωπαϊκές ενταξιακές διαδικασίες.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις, το κόμμα αντιμετώπισε εσωτερικές τριβές, φθορά εξουσίας και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, γεγονός που οδήγησε σε εκλογικές ήττες τα τελευταία χρόνια.