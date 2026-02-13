Βόρεια Μακεδονία: Επίσκεψη πρέσβη της Ελλάδας στο Κότσανι, στον απόηχο της τραγωδίας από την πυρκαγιά

H πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, πραγματοποίησε την Παρασκευή επίσκεψη στο Κότσανι, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, Βλάντκο Γκροζντάνοφ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στο Κοτσάνι, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες του τραγικού συμβάντος με την πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη, τον Μάρτιο του 2025, από την οποία 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 200 τραυματίστηκαν.

Η πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε τον Δήμαρχο για την υποστήριξη που έχει παράσχει η Ελλάδα στο Κοτσάνι μέχρι στιγμής μετά την τραγωδία, καθώς και για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη τραυματιών και συγγενών θυμάτων από την πυρκαγιά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σήμερα εκπαιδευτικό εργαστήριο με καλλιτέχνες από την Ελλάδα σε μουσικό σχολείο στο Κοτσάνι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Ο Δήμαρχος Γκροζντάνοφ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αλληλεγγύη και τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στη διαδικασία ανάκαμψης της τοπικής κοινότητας.

Δώδεκα από τους τραυματίες της πυρκαγιάς είχαν νοσηλευτεί σε ελληνικά νοσοκομεία.