Πόλεμος στην Ουκρανία

Η πόλη Αβντιίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, είναι από σήμερα το πρωί στόχος «μαζικών» βομβαρδισμών από τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να την περικυκλώσουν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι μας χτυπούν μαζικά με το πυροβολικό τους, από τις 8 το πρωί, αδιάκοπα, μέχρι τώρα (…) Ο εχθρός προσπαθεί να περικυκλώσει την πόλη», είπε νωρίς το απόγευμα ο Βιτάλι Μπαράμπας.

«Εδώ και πάνω από έναν χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος να καταληφθεί η πόλη όμως σήμερα η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπαράμπας περίπου 1.600 κάτοικοι παραμένουν στην Αβντιίβκα, η οποία πριν από τη ρωσική εισβολή αριθμούσε 30.000 κατοίκους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει ζώνες στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια της πόλης και προσπαθούν εδώ και μήνες να την περικυκλώσουν.

Η Αβντιίβκα απέχει 13 χιλιόμετρα από το Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, την προσάρτηση της οποίας ανακοίνωσε πριν από έναν χρόνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, οι Ρώσοι εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις για να καταλάβουν την Αβντιίβκα.

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram Rybar, που πρόσκειται στον ρωσικό στρατό, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν μία επίθεση από τα βόρεια και άλλες δύο από τα νότια της πόλης και πλέον «επίκειται η περικύκλωση της ουκρανικής φρουράς» στην Αβντιίβκα. «Δεδομένου ότι δεν υπήρχε συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ουκρανικών στρατευμάτων, η επίθεση τους αιφνιδίασε. Όμως μπορεί σύντομα να σταλούν ενισχύσεις για να σταθεροποιηθεί το μέτωπο», ανέφερε το κανάλι αυτό, στο οποίο αναρτήθηκε και ένας χάρτης των επιχειρήσεων.

Πληροφορίες του ΣΚΑΙ αναφέρουν ότι λίγο νωρίτερα, ο Ίαν Γκάγκιν, ένας σύμβουλος του Ντένις Πουσίλιν, του επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών του Ντονέτσκ, είπε στο πρακτορείο RIA Novosti ότι «υπάρχει πρόοδος στην Αβντιίβκα και ο αντίπαλος μετρά απώλειες». Υποστήριξε επίσης ότι το τελευταίο 24ωρο καταστράφηκαν δύο οχυρώσεις των Ουκρανών.

Η Ουκρανία ξεκίνησε τον Ιούνιο αντεπίθεση για να απελευθερώσει τα κατεχόμενα εδάφη.

Όμως μέχρι τώρα οι επιτυχίες της ήταν περιορισμένες στα ανατολικά και τον νότο και η Μόσχα συνεχίζει να εξαπολύει δικές της επιθέσεις.

Oops!

Russians are trying to wage another attack on Avdiivka. The first vehicle that tried to cross the pontoon bridge fell off it.

According to the source: “9 units of armor were moving from Donetsk through Pisky to Vodiane, but they didn’t make it!



pic.twitter.com/BAwnPsEQf6