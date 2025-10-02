«Βολές» Ρωσίας κατά ΕΕ για την Ουκρανία: Η Ευρώπη κύριος παράγοντας αποτροπής της ειρήνης

Υψηλούς τόνους κατά των ευρωπαϊκών χωρών για μια ενδεχόμενη ειρήνευση στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας χρησιμοποίησε την Πέμπτη η Μόσχα, «δείχνοντας» ως βασικό παράγοντα που καθυστερεί την ειρήνη την Ευρώπη.
Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντίμτρι Πεσκόφ, υποστήριξε πως η Ευρώπη είναι αυτή που εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.
«Η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία» ανέφερε ο Πεσκόφ, «δείχνοντας» προς τα όσα λαμβάνουν χώρα από την Τετάρτη στη Δανία και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, ο Πεσκόφ τόνισε πως ότι ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη, ενάμιση μήνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη ο Πεσκόφ προειδοποίησε για το ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, η Ρωσία θα αναγκαστεί να δώσει «κατάλληλη απάντηση».
Η Μόσχα έχει λάβει γνώση των αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια τέτοια κίνηση και προειδοποίησε πως, αν συμβεί, θα δοθεί «κατάλληλη απάντηση» από τη Ρωσία, είπε ο Πεσκόφ.
Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παραμένει εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, ούτε μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».
Την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ουκρανικό αίτημα για προμήθεια πυραύλων Tomahawk.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.