«Βολές» Ρωσίας κατά ΕΕ για την Ουκρανία: Η Ευρώπη κύριος παράγοντας αποτροπής της ειρήνης

Υψηλούς τόνους κατά των ευρωπαϊκών χωρών για μια ενδεχόμενη ειρήνευση στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας χρησιμοποίησε την Πέμπτη η Μόσχα, «δείχνοντας» ως βασικό παράγοντα που καθυστερεί την ειρήνη την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντίμτρι Πεσκόφ, υποστήριξε πως η Ευρώπη είναι αυτή που εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία» ανέφερε ο Πεσκόφ, «δείχνοντας» προς τα όσα λαμβάνουν χώρα από την Τετάρτη στη Δανία και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ τόνισε πως ότι ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη, ενάμιση μήνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη ο Πεσκόφ προειδοποίησε για το ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, η Ρωσία θα αναγκαστεί να δώσει «κατάλληλη απάντηση».

Η Μόσχα έχει λάβει γνώση των αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια τέτοια κίνηση και προειδοποίησε πως, αν συμβεί, θα δοθεί «κατάλληλη απάντηση» από τη Ρωσία, είπε ο Πεσκόφ.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παραμένει εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, ούτε μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ουκρανικό αίτημα για προμήθεια πυραύλων Tomahawk.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.