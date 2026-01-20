«Βολές» Milliyet κατά Δένδια για τη συνάντηση με τον Κατζ στην Αθήνα

Προκλητική ήταν σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Milliyet, σχολιάζοντας τη συνάντηση που είχαν στην ελληνική πρωτεύουσα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ισραέλ Κατζ.

Το τουρκικό μέσο παρουσίασε τη συνάντηση αυτή ως κίνηση με σαφή στόχευση απέναντι στην Άγκυρα και την «αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική της ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο» και ανέφερε ότι «στη συνέντευξη Τύπου κυριάρχησαν δηλώσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως απάντηση στην αύξηση των στρατιωτικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της Τουρκίας στην περιοχή».

Ειδικότερα, η Milliyet αναφέρει ότι «στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, με έμφαση στα μη επανδρωμένα εναέρια και ναυτικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Τουρκία, καθώς και στα σμήνη drones».

Η Milliyet ερμηνεύει τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί σταθερότητας, διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων ως έμμεσες αιχμές προς την Τουρκία και ως προσπάθεια της Αθήνας να θεμελιώσει πολιτικά τα αμυντικά της αντανακλαστικά.

«Ο Δένδιας συνέχισε τις προσπάθειές του να νομιμοποιήσει τις αντιδράσεις της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», συνεχίζει η τουρκική εφημερίδα.

«Η συνάντηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα συστήματα UAV που η Τουρκία χρησιμοποιεί αποτελεσματικά στο πεδίο. Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι θα υπάρξει τεχνική συνεργασία με το Ισραήλ όσον αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα σμήνη drones και τα αυτόνομα θαλάσσια οχήματα, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ενεργήσουν επίσης από κοινού στον κυβερνοχώρο», σημειώνει το δημοσίευμα ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού:

«Από την άλλη πλευρά, ο Κατζ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026 έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 κοινές δραστηριότητες με την Ελλάδα. Δήλωσε ότι 29 από αυτές τις δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και 26 στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι θα αυξηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις και οι κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες».

Στη συνέχεια, η τουρκική εφημερίδα αναφέρεται στη δήλωση Κατζ ότι «όσοι τρέφουν αυτοκρατορικές φιλοδοξίες στην περιοχή μας θα πρέπει να τις ξεχάσουν, γιατί θα μας βρουν αντιμέτωπους». Η Milliyet ερμήνευσε τη δήλωση αυτή ως «σαφή ένδειξη ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της Άγκυρας».

«Η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως μια νέα προσπάθεια εξισορρόπησης δυνάμεων ενόψει της αυξανόμενης αποτρεπτικής επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει η Milliyet.