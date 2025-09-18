Bloomberg: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε μια ήπειρο που δεν μπορεί να κυβερνηθεί

Στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης αναφέρεται την Πέμπτη το Bloomberg, σε άρθρο που υποστηρίζει πως «η Ευρώπη μετατρέπεται σε μια ήπειρο που δεν μπορεί να κυβερνηθεί» ( Ungovernable Continent).

Το δημοσίευμα αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «μεγάλο μέρος της ηπείρου μαστίζεται σήμερα από έναν επιζήμιο συνδυασμό περιορισμένων προϋπολογισμών, αργοπορημένης διοίκησης, κοινοβουλευτικού κατακερματισμού, ενεργητικής αντιπολίτευσης από πολιτικά ακραίες ομάδες και διαφωνιών που συχνά ξεσπούν στους δρόμους.

«Η αδυναμία άσκησης εξουσίας γίνεται ο κανόνας, μια κατάσταση που γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική από την άρνησή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια ορθόδοξη λύση στο αδιέξοδο της Ουάσιγκτον, με πολλαπλές εκτελεστικές διαταγές που δοκιμάζουν τα συνταγματικά όρια των ΗΠΑ.

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που προσκολλώνται σε ένα συρρικνωμένο κέντρο, το "θέατρο" ότι όλα συνεχίζουν ως συνήθως δίνει τη θέση της σε μια σιωπηρή παραδοχή ότι η παράλυση και η αναταραχή πιθανότατα θα παραμείνουν. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε πανικό σύντομα, με την ακροδεξιά να σημειώνει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αγορές αναγνωρίζουν την ένταση στις δύο τελευταίες χώρες, με αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια δείχνουν ότι η υπομονή των επενδυτών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη» συμπληρώνει το δημοσίευμα.

Αλλά πέρα από τις οικονομικές απειλές: η πολιτική αστάθεια και η αδράνεια, με το συνοδευτικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους ότι οι τρέχουσες δομές εξουσίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενέχουν εγγενείς κινδύνους.

Σε εγχώριο επίπεδο, το παράδοξο της αναταραχής που τροφοδοτείται από τα άκρα της αριστεράς και της δεξιάς είναι ότι ανοίγει ακόμη περισσότερο την πόρτα για την πρόσβασή τους σε υψηλά αξιώματα. Εν τω μεταξύ, μια αποδυναμωμένη ήπειρος είναι όλο και πιο ευάλωτη στις ιδιοτροπίες των παγκόσμιων καθεστώτων ή των ισχυρών ανδρών που εκμεταλλεύονται την αδυναμία, από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έως τον Τραμπ, έως την Κίνα υπό τον Σι Τζινπίνγκ.

Η κρίση διακυβέρνησης της Ευρώπης έχει κοινά θέματα. Συνήθως αντανακλά την κατάρρευση της συναίνεσης σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εσόδων από την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία πυροδοτείται από επιχειρήματα της ακροαριστερής ή ακροδεξιάς ότι είτε οι πιο εύποροι είτε οι μετανάστες αποτελούν μέρος του προβλήματος, συμπληρώνει το Bloomberg.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες οικονομίας της Ευρώπης (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), ενώ περιγράφονται και οι εντάσεις σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία, το Βέλγιο και η Ρουμανία.

Το δημοσίευμα καταλήγει λέγοντας πως οι επικεφαλής των ισχυρότερων χωρών «μοιάζουν όλο και περισσότερο με συνταγματικούς ηγεμόνες, που έχουν στερηθεί την ικανότητα να κυβερνούν»