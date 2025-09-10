Associated Press, France24

Χιλιάδες διαδηλωτές μπλόκαραν δρόμους, άναψαν φωτιές και δέχθηκαν βροχή δακρυγόνων την Τετάρτη στο Παρίσι και σε άλλα μέρη της Γαλλίας, ασκώντας πίεση στον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν και προσπαθώντας να υποβάλουν τον νέο πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί σε «βάπτισμα πυρός».

Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές γαλλικές πόλεις με κεντρικό σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» και εξαγγέλθηκαν μέσω του διαδικτύου, αναφέρει το Associated Press.

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης ανακοίνωσε 473 συλλήψεις τις πρώτες ώρες μιας προγραμματισμένης ημέρας διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα κατά του Μακρόν, των περικοπών στον προϋπολογισμό και άλλων αιτημάτων.

Εκ των συλληφθέντων, οι 339 τέθηκαν υπό κράτηση, με τον αριθμό στο Παρίσι να αγγίζει τους 106. Πηγές αναφέρουν σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι η κατάσταση είναι τεταμένη στη Ρεν, τη Νάντη και το Παρίσι.

Περίπου 80.000 φοιτητές συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες

Η κορυφαία φοιτητική ένωση της Γαλλίας, L'Union étudiante, δήλωσε ότι 80.000 φοιτητές συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα την Τετάρτη, σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ιστορική» συμμετοχή, σύμφωνα με το France24.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις φάνηκαν μέχρι στιγμής λιγότερο έντονες από προηγούμενες περιόδους αναταραχών που έχουν ταρακουνήσει σποραδικά τον Μακρόν, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του ως προέδρου. Μεταξύ αυτών ήταν οι πολύμηνες διαδηλώσεις των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» σε ολόκληρη τη χώρα το 2018-2019.

Η επιλογή του Μακρόν για πρωθυπουργό, Λεκορνού, επιδεινώνει την οργή των διαδηλωτών

Ανταποκρίτρια του France 24 στο Παρίσι, λέει ότι πολλοί από τους διαδηλωτές εκεί πιστεύουν ότι η επιλογή του Λεκόρνου από τον Μακρόν, ενός κεντροδεξιού υποστηρικτή από το κόμμα του, απλώς ενισχύει την αίσθηση ότι ο πρόεδρος αγνοεί τις επιθυμίες του κοινού.

«Φύγε Μακρόν»

Με σύνθημα το «Φύγε Μακρόν», οι διαδηλωτές προχώρησαν σε διαδηλώσεις και αποκλεισμούς. Στο Σατελέ στο Παρίσι, οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν, ενώ η κινητοποίηση επεκτεινόταν και στις γύρω περιοχές.

Εστιατόριο στο Παρίσι πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Σημειώνεται ότι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού, σύμφωνα με ειδησεογραφικά κανάλια.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου, ενώ ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε ότι ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στη δυτική πόλη Ρεν. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ζημιές από πυρκαγιά σε ηλεκτρικά καλώδια σταμάτησαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε μία γραμμή και διακόψαν την κυκλοφορία σε μία άλλη, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές μεταφορών.

Ανάληψη καθηκόντων για τον νέο Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί εν μέσω χάους

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Σημειώνεται ότι το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση μομφής κατά του Λεκόρνου στο κοινοβούλιο, προς το παρόν χωρίς υποστήριξη από άλλα κόμματα.