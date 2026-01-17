«Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»: Η συγκλονιστική μαρτυρία εργαζόμενης που βγήκε σώα από την φωτιά στο Κραν Μοντανά

Η Λουίζ δεν μπορεί να κοιμηθεί καθώς οι εικόνες της νύχτας τρόμου στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου τη στοιχειώνουν.

«Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, ανθρώπων που είχα εξυπηρετήσει, που αναγνώρισα έξω, καμένους. Η μυρωδιά έχει μείνει στη μύτη μου» κατέθεσε στους ανακριτές η 25χρονη Γαλλίδα κατά την ακρόασή της στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το BFMTV.

Η Λουίζ είναι η μοναδική εργαζόμενη που βγήκε από τη φονική πυρκαγιά χωρίς σωματικά τραύματα. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη του προσωπικού: ο Ματέο, DJ του καταστήματος, η Σιάν Πανίν και ο Στέφαν, υπάλληλος της ασφάλειας.

Η στιγμή που ξεκίνησε η τραγωδία

Η βραδιά ξεκίνησε ήρεμα. «Δεν υπήρχε πολύς κόσμος», θυμάται η Λουίζ, η οποία είχε προσληφθεί μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, στις 11 Δεκεμβρίου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα, μια παρέα νεαρών που καθόταν δεξιά από τη σκάλα της είπε: «Ήρθε η ώρα, τα στέλνουμε όλα». Η παρέα αυτή είχε παραγγείλει περίπου δώδεκα μπουκάλια και ήταν εκείνη με τη μεγαλύτερη κράτηση της βραδιάς.

Ακολούθησε το καθιερωμένο σόου: Οι υπάλληλοι φορούν μάσκες, ανάβουν όλα τα πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου «ταυτόχρονα», βάζουν τη μουσική που ζήτησαν οι πελάτες. «Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ άτομα με τα μπουκάλια» είπε η Λουίζ. Μπροστά βρισκόταν η Σιάν, ανεβασμένη στους ώμους του Μάθιου, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το αντιληφθούν, ξεκίνησε η φωτιά.

«Χάθηκαν 30 με 35 δευτερόλεπτα»

Παρακολουθώντας το υλικό, η Λουίζ συνειδητοποίησε ότι οι σπινθήρες από τα πυροτεχνήματα των μπουκαλιών προκάλεσαν φωτιά στις ηχομονωτικές επιφάνειες της οροφής. «Φαίνεται καθαρά ότι η φωτιά ξεκίνησε αμέσως μόλις φύγαμε με τα μπουκάλια. Χάθηκαν 30 με 35 δευτερόλεπτα. Με τη μουσική δυνατά, ο κόσμος δεν ακούγονταν. Είχαμε γυρισμένη την πλάτη και δεν βλέπαμε τι συνέβαινε», είπε.

Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά: «Σκέφτηκα αν προλάβαινα να περάσω πίσω από το μπαρ για να πάρω έναν κουβά με νερό, αλλά ήταν αδύνατον, όλα είχαν ήδη πάρει φωτιά». Η Λουίζ άρχισε να φωνάζει «βγείτε όλοι έξω!» και έτρεξε προς την έξοδο. Κατάφερε να διαφύγει από την κεντρική πόρτα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, πριν «η φωτιά εξαπλωθεί παντού».

«Ήταν κόλαση»

Βγαίνοντας έξω, η νεαρή γυναίκα περιγράφει χάος: «Μου φάνηκε ότι οι πυροσβέστες άργησαν πολύ να φτάσουν» ανέφερε. Στη συνέχεια έτρεξε στο απέναντι μπαρ, το “1900”, που είχε μετατραπεί σε πρόχειρο κέντρο πρώτων βοηθειών. «Υπήρχαν παντού άνθρωποι με εγκαύματα και αυτή η μυρωδιά… Ήταν φρικτό. Στο 1900 υπήρχαν καθρέφτες παντού και οι άνθρωποι έβλεπαν το είδωλό τους».

Η Λουίζ προσπάθησε να βοηθήσει όπως μπορούσε. «Μου έδιναν λεκάνες με νερό, πυροσβεστήρες. Όλοι φώναζαν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε», κατέθεσε.